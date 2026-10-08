Battifollo, riprese le ricerche del 63enne scomparso nei boschi

Sono riprese nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, le ricerche del 63enne scomparso da Battifollo, nel Monregalese, dalla serata di martedì.

L’uomo, classe 1963, si era recato nei boschi della zona pare per raccogliere castagne, senza però fare rientro nella propria abitazione. Da allora sono scattate le operazioni per individuarlo, con l’attivazione delle squadre di soccorso.

Nell’area del Monregalese sono mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mondovì e Ceva. Nel corso della notte è stato mantenuto un presidio con l’UCL, l’Unità di Comando Locale, a supporto delle operazioni.

Dalle 7 di questa mattina le ricerche sono riprese con le prime squadre impegnate sul territorio, affiancate dalle unità cinofile.

Si sta inoltre valutando, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, l’impiego di droni per ampliare la ricognizione dell’area boschiva e facilitare l’individuazione dell’uomo.

Le operazioni proseguono.