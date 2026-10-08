Scarnafigi, è deceduto il 38enne investito da un’automobile mentre percorreva in bicicletta la Provinciale 133

Aggiornamento delle ore 11.05. E’ purtroppo deceduto l’uomo investito da un’auto. La conferma arriva dalla Compagnia Carabinieri di Saluzzo, intervenuta sul posto col proprio Radiomobile. L’incidente è avvenuto in territorio di Scanafigi, lungo la Strada Provinciale 133 (non la Sp 129, come erroneamente riportato in precedenza), nei pressi di Cascine Prapiovano. La strada è stata temporaneamente interdetta per consentire i rilievi, mentre ora è libera. Accertamenti sono ancora in corso per stabilire la dinamica dell’incidente. Non si conoscono, al momento le generalità della vittima.

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Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, lungo la strada provinciale 133, in territorio di Scarnafigi.

Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 38 anni che percorreva la tratta a bordo di una bicicletta è stato violentemente investito da un'autovettura in transito.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto per prestare le prime cure all'uomo. Valutate le gravi condizioni del 38enne, i sanitari ne hanno disposto il trasporto d'urgenza in codice rosso tramite elicottero presso l'ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

Sul luogo dell'incidente sono operative le forze dell'ordine per eseguire i rilievi di rito e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.