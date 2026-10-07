Proseguiranno domani le ricerche dell'uomo scomparso a Battifollo. Sul posto l'UCL dei Vigili del Fuoco

Purtroppo non è ancora stato ritrovato l'uomo scomparso a Battifollo. Le ricerche saranno sospese nella notte e riprenderanno domani mattina, ma sul posto rimarrà per tutta la notte la sala operativa mobile dell'Unità di Comando Locale con tre uomini.

L' allarme era scattato nella serata di ieri dal paese situato nelle valli monregalesi, a pochi chilometri dal confine con la Liguria. La dinamica ricalca quanto accaduto a Frassino, dove però l'uomo disperso è stato ritrovato in mattinata: un uomo, classe 1963, si è incamminato nei boschi della zona senza smartphone e documenti, senza far rientro alla propria abitazione. Per le ricerche nell'area del Monregalese sono state mobilitate per tutta la giornata le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mondovì e Ceva.