Bene Vagienna: “La mano sinistra del buio” e la “Piazza del Chafleo” svelate in anteprima per il progetto “Radis” [FOTO e VIDEO]

Bene Vagienna ha presentato in anteprima, venerdì 9 ottobre, la mostra collettiva itinerante nel prestigioso Palazzo Lucerna di Rorà dal titolo “La mano sinistra del buio”, con opere raffinate della Fondazione Arte Crt e della Fondazione Crc.

L’appuntamento d’arte, che rientra nella terza edizione del progetto “Radis”, a cura di Marta Papini, include opere di Francesco Cavaliere, Patricia Domínguez, Regina de Miguel, Aleksandra Mir, Isadora Neves Marques e Diego Perrone ed è parte di uno stesso progetto nello spazio pubblico in Piemonte ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte Crt in collaborazione con la Fondazione Crc.

La mostra prende il titolo dal celebre romanzo di fantascienza di Ursula K. Le Guin pubblicato nel 1969. La storia è ambientata sul pianeta ghiacciato di Gethen, i cui abitanti non hanno un genere fisso e, in cicli di fertilità, assumono caratteristiche maschili o femminili per brevi periodi.

Lungo il percorso artistico la prima opera esposta è quella di Isadora Neves Marques, seguita da una senza titolo di Diego Perrone, che rappresenta con una fusione in vetro una figura metamorfica. In evidenza anche quattro opere di Regina de Miguel raffiguranti l’ibridazione di piante, poi un’esplorazione di mondi sotterranei e opere etnobotaniche e futuristiche di Patricia Dominguez. Gran parte delle opere vengono acquistate dalla Gam (Galleria d’arte moderna) di Torino e dal Castello di Rivoli e sono “deputate per andare in mezzo alla gente”.

L’arte non si palesa solo nei musei, ma anche nei boschi e in luoghi piccoli, come nel caso di Bene Vagienna.

L’inaugurazione al pubblico dell’opera si terrà domenica 11 ottobre alle 11.30, in presenza dell’artista Iván Argote, della curatrice Marta Papini e di istituzioni e autorità.

Le dichiarazioni a margine dell'anteprima (GUARDA IL VIDEO)

Un’introduzione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (presidente della Fondazione Arte Crt), Mauro Gola (Presidente della Fondazione Crc), Claudio Ambrogio (sindaco del Comune di Bene Vagienna) e dell’ambasciatore Juan José Páez Pinzón (Console generale della Repubblica di Colombia).

In occasione di una visita guidata, sia il sindaco Ambrogio, sia la presidente di Fondazione Arte Crt che il consigliere generale della Fondazione Crc Mirco Spinardi, hanno offerto una considerazione sul valido progetto d’arte.

“Siamo lieti, quasi increduli, che tra i 274 Comuni della Provincia di Cuneo abbia scelto Bene Vagienna per il progetto Radis. Essere gli ‘eletti’ ci gratifica” – ha commentato il sindaco Claudio Ambrogio.

“Da quasi dieci anni lavoro all’idea di creare la Piazza del Chafleo, un luogo il cui nome deriva da un verbo immaginario che spero acquisisca significato attraverso l’uso dello spazio” ha affermato invece l’artista colombiano internazionale classe 1983 Iván Argote, creatore di un originale piccione dorato fuori scala (ispirandosi al volatile che esiste sulla terra da più di 5000 anni) presente alla Rotonda, il parco benese nello storico sentiero dei sospiri ed anche tre elementi scultorei in cemento rosa e tre placche rotonda sull’erba e tre piccole iscrizioni sulle panchine circostanti.

“In altre parole, Piazza del Chafleo è un invito a immaginare il senso di un nuovo verbo a partire dall’esperienza di una piazza. – ha concluso Argote- Il progetto Radis ha reso possibile che quest’idea diventasse realtà: la Piazza del Chafleo adesso esiste”.