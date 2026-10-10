Controlli sui rifiuti a Saluzzo: la Polizia locale individua e sanziona 33 residenti

Pugno duro contro l'abbandono di spazzatura e i conferimenti irregolari a Saluzzo. Dall'inizio del 2026 la Polizia locale ha staccato 33 sanzioni, alla media di circa una multa alla settimana. I controlli effettuati dagli agenti sono stati complessivamente 62, ma in 29 casi non è stato possibile risalire all'identità dei responsabili. Le sanzioni applicate variano a seconda della gravità dell'infrazione, partendo da un importo minimo di 50 euro.

Le verifiche si sono concentrate in prevalenza nelle aree maggiormente segnalate dai cittadini, tra cui via Monte di Pietà, via Lagnasco, via Vittime di Bologna, via Monviso e corso Roma all'altezza del condominio Beauregard.

"Come Polizia locale di Saluzzo – spiega il comandante Fulvio Senestro – nel corso del 2026 abbiamo intensificato l'attività di controllo e repressione. Si tratta di un fenomeno che non è mai stato sottovalutato e sul quale lavoriamo quotidianamente, in accordo con l'amministrazione comunale. Abbiamo portato avanti verifiche mirate e utilizzato gli strumenti tecnici e tecnologici che abbiamo a disposizione, come le telecamere e la videosorveglianza. Vogliamo far emergere che gli obiettivi di questi controlli puntuali sono sempre la tutela del decoro urbano e il rispetto dell'ambiente ed è bene ricordare a tutti che la cura della nostra città passa, soprattutto, dalla collaborazione e dal senso civico di tutti".

Sull'operazione interviene anche il sindaco di Saluzzo, Franco Demaria: "Grazie ad azioni mirate e discrete dei nostri agenti e del comandante Senestro, dell'Ufficio tecnico e della ditta che gestisce il servizio abbiamo individuato 33 saluzzesi che, con comportamenti non rispettosi del resto della comunità, sporcavano diversi angoli della città. Sono stati sanzionati e speriamo che d'ora in avanti conferiscano nei modi e nei tempi giusti l'immondizia. La raccolta 'porta a porta' ha permesso a Saluzzo di raggiungere percentuali elevate di differenziata che, statisticamente, sono impossibili con i cassonetti stradali rimpianti da alcuni nostalgici. La nostra comunità ha fatto grandi sforzi, ha modificato abitudini e, per la maggior parte, ha ormai imparato questa modalità di conferimento dell'immondizia. Con le percentuali di differenziata raggiunte il costo della Tari saluzzese è del 30 per cento inferiore alla media piemontese. Infine, da novembre, per il territorio del Consorzio Sea, entrano in azione due addetti che avranno il compito di effettuare i controlli e sanzionare i comportamenti scorretti".