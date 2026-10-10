Alba, spento l'incendio all'ex centrale del latte: escluse vittime tra le macerie

Si sono concluse alle ore 2.40 di oggi, sabato 10 ottobre, le complesse operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nella serata di ieri all'interno dell'ex centrale del latte Cappello in via San Rocco ad Alba, struttura abbandonata nella zona del parco Tanaro, da tempo utilizzata come riparo di fortuna da persone senza dimora e lavoratori stagionali.

Oltre ai numerosi equipaggi giunti dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano, Racconigi, Sommariva del Bosco, Cortemilia e dal Comando provinciale di Cuneo, l'emergenza ha visto l'impiego dei moduli Usar (Urban Search And Rescue) giunti da Torino. Le unità specializzate dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato a lungo le macerie dell'edificio, parzialmente crollato a causa del rogo, per verificare l'eventuale presenza di persone rimaste intrappolate. Al momento le verifiche hanno fortunatamente escluso la presenza di vittime o feriti.

Durante la notte rilievi e i controlli sono stati condotti dai tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa). Al momento non si rilevano problematiche di ordine ambientale o di salute pubblica. Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco effettueranno ulteriori sopralluoghi di verifica e messa in sicurezza della struttura.