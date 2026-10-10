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Cronaca | 10 ottobre 2026, 11:48

Incendio all'ex centrale del latte di Alba: nuove verifiche dei vigili del fuoco. Il messaggio del sindaco [FOTO E VIDEO]

Proseguono i sopralluoghi nello stabile di in via San Rocco ora dichiarato inagibile. Esclusa la presenza di Eternit sulla copertura del fabbricato

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Sono tuttora in corso le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco di Alba sullo stabile di via San Rocco devastato dal vasto incendio divampato nella serata di ieri, venerdì 9 ottobre. A seguito dei primi rilievi tecnici condotti nell'area del parco Tanaro, l'ex centrale del latte Cappello è stata ufficialmente dichiarata inagibile dalle autorità competenti.

Sul fronte della salute pubblica non si registrano al momento elementi di criticità o allarme ambientale. In merito alle ipotesi circolate nelle prime ore circa la presenza di coperture in Eternit, i riscontri tecnici e la verifica delle mappe satellitari dell'edificio hanno confermato che la struttura del tetto era realizzata in lamiera.

Difficile invece escludere con assoluta certezza, al momento, che lo stesso materiale fosse contenuto in altre parti dell’edificio, ma dai tecnici Arpa come dai Vigili del fuoco non sono state al momento evidenziate particolari criticità.

LE VERIFICHE DEI VIGILI DEL FUOCO [VIDEO]

Sull'evoluzione della situazione è intervenuto direttamente il sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ha provveduto ad aggiornare la popolazione sugli esiti dei controlli effettuati nella notte dalle squadre dei soccorsi e dalle unità specializzate Usar di Torino, assicurando tempestive comunicazioni qualora dovessero emergere ulteriori sviluppi.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO GATTO [VIDEO]

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

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Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

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Lo stabile distrutto: in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

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