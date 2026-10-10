Alba, in piazza Ferrero le manovre salvavita pediatriche con l'Asl Cn2

Quando un bambino ha bisogno di aiuto, sapere come comportarsi può fare la differenza. Anche l'Asl Cn2 partecipa alla "Manovra per la vita", la rassegna nazionale organizzata ogni anno dalla Simeup – Società Italiana di Urgenza ed Emergenza Pediatrica, che coinvolge numerose sedi in tutta Italia.

L'iniziativa nasce con un obiettivo semplice e fondamentale: insegnare a genitori, nonni, insegnanti, educatori e cittadini le corrette procedure da mettere in atto in caso di emergenza pediatrica. Durante il pomeriggio, gli istruttori Simeup illustreranno e faranno provare ai partecipanti le principali manovre in caso di ostruzione delle vie aeree, provocata dall'ingestione o dall'inalazione di cibo e piccoli oggetti, e di arresto cardiaco, con le relative tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Si tratta di gesti semplici ma determinanti nei primi istanti dei soccorsi.

L'appuntamento è in programma ad Alba in piazza Ferrero nella giornata di domenica 11 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Saranno presenti i formatori Simeup, il personale della Pediatria e le dietiste dell'Asl Cn2.

La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano imparare come comportarsi di fronte a un'emergenza che coinvolga un piccolo. Un'importante occasione di formazione pratica e sensibilizzazione che mette al centro la sicurezza dei bambini e la prontezza d'intervento di tutta la comunità.