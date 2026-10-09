Borgo San Dalmazzo, al via Beertello: due giorni di musica e birra all'ex Bertello

Boccali alzati e musica all'ex Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo, dove oggi, venerdì 9 ottobre, ha preso il via Beertello, la festa della birra che proseguirà anche domani, sabato 10 ottobre, negli spazi dell'ex area fieristica.
Il nome della manifestazione gioca proprio sull'unione tra la birra e il luogo che la ospita. Due giornate dedicate alla convivialità, con birra artigianale, street food, concerti e dj set, in un programma pensato per coinvolgere un pubblico ampio.
All'inaugurazione erano presenti la sindaca Roberta Robbione e i componenti della Giunta comunale, insieme all'Associazione Ente Fiera Fredda, organizzatrice di questa edizione.
La musica è uno degli ingredienti principali della manifestazione. Questa sera, venerdì 9 ottobre, sul palco è attesa la AB/CD Band, seguita dal dj set di Mario Jay Bee con Mister Angel, per proseguire la serata dopo il concerto.
Domani, sabato 10 ottobre, il programma musicale riprenderà con la Nisha Night Celebration, mentre a seguire è previsto il dj set di Ale Martini, ancora con Mister Angel.
Per entrambe le giornate, gli spazi del Palazzo Bertello ospitano l'iniziativa tra proposte gastronomiche, birra e intrattenimento musicale. Beertello si conferma così un appuntamento di inizio autunno per Borgo San Dalmazzo, con l'obiettivo di animare l'area attraverso un evento che unisce musica e occasioni di incontro.