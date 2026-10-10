Elezioni provinciali e amministrative, Fratelli d'Italia affida le trattative al senatore Marco Perosino

Nella mattina di oggi, sabato 10 ottobre, si è riunito il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia a Cuneo per impostare l'assetto organizzativo in vista delle prossime tornate elettorali nella provincia di Cuneo.

Considerati i molteplici impegni politici, tra cui la preparazione per il rinnovo del Parlamento, il partito ha scelto di individuare una figura dedicata alla gestione delle trattative per le elezioni provinciali e amministrative. Il ruolo è stato affidato al senatore Marco Perosino, in virtù della sua esperienza sia sul piano legislativo sia dell'amministrazione territoriale.

L'incarico sarà circoscritto alla preparazione e all'interlocuzione con il coordinamento e con il segretario provinciale William Casoni. Come evidenziato dal segretario regionale Fabrizio Comba, dal segretario provinciale William Casoni e dal Coordinamento Provinciale di Cuneo, "la Granda si trova in una fase decisiva in cui il centrodestra e Fratelli d'Italia puntano a consolidare la propria presenza nelle giunte comunali e all'interno del Consiglio provinciale", si legge in una nota del partito di Giorgia Meloni.