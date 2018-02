I rappresentanti di Verzuolo si appellano ai candidati alle elezioni del 4 marzo

Cogliamo l’occasione delle prossime elezioni del Parlamento per lanciare un appello ai Candidati sottoponendo alcune note sintetiche che riguardano gli enti locali nella speranza possano essere sostenute nel futuro incarico parlamentare.



In merito gradiremmo conoscere l’attenzione e la disponibilità dei Candidati.



Autonomie locali



Il Parlamento nella prossima legislatura dovrà stabilire un nuovo rapporto dello Stato nei confronti degli enti locali. Dovrà riconoscere e promuovere davvero le Autonomie locali valorizzando le funzioni proprie. Dovrà essere ridata autonomia fiscale, superando i vincoli di bilancio che bloccano risorse degli enti locali, permettendo al Comune di investire per contribuire così, nel territorio, alla ripresa dello sviluppo eco sostenibile. In tale ottica occorre anche spostare l’asticella ora prevista ai 5000 abitanti, per arrivare a 15.000 così come disciplinato per l’elezione del Consiglio comunale. E’ assurda e penalizzante per il nostro comune il limite dei 5000 abitanti avendone 6487. Questo sia per l’applicazione delle rigide regole burocratiche sia per l’impossibilità di utilizzare gli spazi finanziari e delle loro modalità gestionale.



Revisione della legge Del Rio



Occorre tornare alle Province quali enti intermedi tra Comuni e Regioni, con organismi riconosciuti e rappresentativi. Questo per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Comunità del vasto territorio anche per rappresentarlo, in modo autorevole, con l’Ente superiore.



Nella nostra zona le infrastrutture economiche (strade, ferrovie, reti) e sociali ( istruzione, cultura, sanitario) che oggi sono carenti o deboli, dovranno contribuire a recuperare le diseguaglianze: crisi occupazionale (Burgo), demografia.



Ovviamente devono essere riconosciute alla Provincia le risorse per permettere la realizzazione delle politiche di sua competenza.



Continuare gli investimenti sull’edilizia scolastica



Negli ultimi anni è stato fatto un notevole sforzo per iniziare a mettere in sicurezza una parte gli oltre 40.000 edifici che rappresentano l’enorme patrimonio di edilizia scolastica in Italia. Bisogna continuare a porre attenzione , con risorse adeguate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici (come stiamo facendo a Verzuolo) o, se necessario, per la loro ricostruzione. A questo proposito formalizziamo la totale disponibilità sia nel ricercare soluzioni provvisorie (aule) alla critica situazione dell’immobile ITIS di Verzuolo (vulnerabilità sismica) sia nel mantenere l’Istituto sul territorio comunale con diverse ipotesi di nuovo insediamento, come proposto dall’Amministrazione Comunale.





Comune di Verzuolo



La Commissione Bilancio



Il Sindaco



GianCarlo Panero



Il capogruppo di maggioranza Gian Franco Fortina



Il capogruppo di minoranza Giulio Testa