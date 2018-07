Vandali contro l’arte. A Fossano smantellato il “Cavallo di Odino”

Era l’alba di questa mattina quando alcuni vandali hanno tentato di appiccare il fuoco a “Sleipnir, il cavallo di Odino”, scultura in legno di abete di Duilio Forte utilizzando benzina e fogli di giornale. L’opera era stata installata nel 2013 nell’ambito di ART.4, un ciclo di incontri sulla videoarte che toccava diversi aspetti (nuovi contenitori, distribuzione, insegnamento…) oltre alla proiezione di una selezione di artisti nazionali e internazionali.

Il cavallo di Fossano era il 31° esemplare di cavallo di Odino realizzato da Duilio Forte nel mondo e oggi, martedì 3 luglio, è stato smantellato dopo il tentativo di incendio da parte di ignoti.

Duilio Forte, artista architetto italo svedese, è nato a Milano nel 1967. "Con le sue opere esplora lo spazio naturale, antropico ma soprattutto poetico riportando nell’oggi la forza e l’esemplarità del mito per costruire l’avvento anacronistico di una nuova epoca: l’era ArkiZoic. La ricerca delle infinite identità di Sleipnir, impareggiabile destriero del dio Odino della mitologia norrena, iniziata nel 2008, è l’occasione per ripensare il rapporto tra l’uomo e la natura costruendo spazi sacri dove vivere un’esperienza più autentica del tempo. Da qui le installazioni effimere e permanenti nelle città e nelle campagne, nelle foreste e sui fiumi degli esemplari di Sleipnir, che hanno così conquistato la Laguna di Venezia, la Triennale di Milano, palazzo Carignano a Torino o il Vittoriale" o, come nel nostro caso, piazza Vittorio Veneto.

"A fare contrappunto alle opere dedicate a Sleipnir, un bestiario immaginifico che incrocia mito e hi-tech e ha la sua casa nel cuore di Milano, ai giardini Montanelli. Qui Duilio Forte sta dando vita a un perfetto sincretismo ricostruendo, esattamente dov’era, lo zoo della città, popolandolo però di animali mitici, fantastici, estinti o anche “solo” sognati ma sempre tecnologici, affinché possano interagire con i propri spettatori. Duilio Forte utilizza principalmente il legno nello sviluppo delle grandi opere architettoniche come nella serie Sleipnir, il mitico cavallo di Odino dalle otto zampe, che si fonde con la tradizione del cavallo di Troia sia per espugnare fortezze ed arsenali, che per scivolare leggero sulla laguna di Venezia o nei laghi del Bergslagen svedese" descrive il sito internet di atelier Forte.

Lo Sleipnir fossanese è stato realizzato da Duilio Forte nell’ambito di una manifestazione ART.4 che ispirava il proprio titolo all’articolo 4 della Costituzione che recita “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” e porta nella sua rimozione anticipata il triste rovescio della medaglia dell’articolo 4 stesso. Il progresso materiale e spirituale della società che viviamo è rappresentata meglio da un’opera d’arte, magari di difficile comprensione, o dal gesto di un bulletto di paese che appicca un incendio all’alba? Gli inquirenti avranno modo di svolgere le loro indagini avvalendosi anche del rinnovato sistema di videosorveglianza, particolarmente attiva nell’area del parcheggio sotterraneo, ma nel frattempo corre l’obbligo di una riflessione sul rispetto che si porta all’opera intellettuale in generale

Un’opera d’arte può piacere o meno, può legittimamente essere oggetto di celia come accaduto in questi anni nei confronti di Sleipnir, spesso preso in giro, ma può un atto vandalico compromettere il lavoro pratico e intellettuale di un artista?

“Questo non è la conclusione di un atto vandalico, ma il risultato di un molto più grave atto di prepotenza, eseguito in una preoccupante convinzione di palese impunibilità” scrive su Facebook un utente; “Faceva schifo ma l’inciviltà non ha senso” commenta un altro.

Un’opera sposata da alcuni e bocciata a priori da altri che non hanno mai cercato di conoscerne il significato, considerandola “uno spreco di fondi pubblici”, un’installazione che avrebbe dovuto essere provvisoria e che, in realtà ha presidiato la piazza accogliendo a suo modo chi arrivava da via Marconi per più di cinque anni senza peraltro essere costata al Comune.

Chiamata giraffa, cavallo di Troia è ormai scomparsa da piazza Vittorio Veneto. Sarebbe comunque stata smantellata con il rifacimento della piazza per essere spostata al parco cittadino in ambiente protetto, magari apprezzato dai giovani frequentatori come nel parco Montanelli di Milano, ma la compromissione della base ha compromesso questa soluzione e resta una sconfitta la sua violazione. Il fallimento di una società che consente di copiare e incollare il lavoro degli altri facendolo proprio, che non impedisce l’uso di una foto trovata sul web e che diventa, in pochi minuti, la foto di un post sui social, magari in totale disaccordo con il punto di partenza, che consente a chiunque di ergersi a critico, giudice, opinionista e di applaudire, come accade in queste ore, un atto vandalico per il semplice fatto che è stato ai danni di un’opera non apprezzata. Tra gli “è un atto vandalico come un atto vandalico la costruzione di questo obbrobrio… né più né meno”, e un “se quello è il cavallo di Odino, allora io tutte le mattine in bagno fabbrico pepite”, si distingue chi sottolinea che “Era comunque l’opera di un artista. L’arte è soggettiva ciò che piace a qualcuno ad altri non piace. Però a nessuno dovrebbero piacere i danneggiamenti delle cose comuni”.

Proprio l’articolo 4 della nostra Costituzione spinge alla riflessione. Cosa può fare ciascuno di noi per la propria comunità oltre ad allenare i polpastrelli? Il massimo contributo che alcuni riescono a offrire alla comunità è l’atto vandalico, la minzione incontrollata in luoghi pubblici, l’abuso dei giochi dedicati ai bambini da parte di adulti? Più videosorveglianza parrebbe la risposta, come deterrente e come punizione per l’atto vandalico, ma non potrebbe forse di più una coscienza civile volta a insegnare il rispetto della “cosa pubblica” e della proprietà privata?

Significativa la posizione di un commentatore su “Sei di Fossano se…” che cita D’avenia “Incenerire i sogni. Bruciare i sogni è il segreto per abbattere definitivamente i propri nemici, perché non trovino più la forza di rialzarsi e ricominciare. Non sognino le cose belle delle loro città, delle vite altrui, non sognino i racconti di altri, così pieni di libertà e di amore. Non sognino più nulla. Se non permetti alle persone di sognare, le rendi schiave – cita il commentatore e poi aggiunge -: purtroppo la storia non insegna a chi non la vive e molte volte chi la vive non ha la possibilità di insegnarla. Ogni volta che con la prepotenza ci viene imposta la negazione di pensare, la nostra libertà muore”.

Resta il fatto che fino a oggi il 31° Sleipnir compariva su una mappa europea sul sito di Atelier Forte (http://www.atelierforte.com/blog/category/works/) e con le altre installazioni dell’artista e che oggi potrebbe scomparire.