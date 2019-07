Colpi d'arma da fuoco a Cuneo, in pieno centro città: due morti, potrebbe essere un omicidio-suicidio (FOTO e VIDEO)

Gravissimo fatto di cronaca, intorno alle 19, a Cuneo, in via Ponza di San Martino, in pieno centro città, a ridosso di Piazza Galimberti.

All'interno dei locali del negozio "Dimo Sport" si consumato quello che, al momento, pare essere un omicidio-suicidio.

Frammentarie le primissime informazione che abbiamo raccolto sul posto. Sembra comunque confermato che uno dei due deceduti sia proprio il titolare dell'esercizio commerciale, specializzato nella vendita di articoli sportivi di vario genere e di attrezzi da palestra.

Sembrerebbe che un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, sia entrato nel negozio e, dopo aver puntato la pistola contro Marco De Angelis, classe 1962, il titolare, abbia fatto fuoco.

Successivamente, l'assassino avrebbe puntato la pistola contro sè stesso togliendosi la vita.

De Angelis, commerciante molto conosciuto e stimato in città, è anche titolare di una palestra in via Bassignano, sempre a Cuneo. Sembrerebbe che tra la vittima e l'assassino-suicida vi fossero da tempo problemi, di cui al momento non si conosce la natura.

Sul posto la Guardia di Finanza, con il comandante Michele Nocera, l'Arma dei Carabinieri con il comandante del reparto operativo, Marco Pettinato, ed il comandante di compagnia di Cuneo Domenico De Biasio.

Le Forze dell'ordine stanno procedendo con tutti i rilievi del caso, per appurare la dinamica di quanto accaduto.