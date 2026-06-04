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Attualità | 04 giugno 2026, 16:29

Rasmane, prime risultanze dell'autopsia: il 15enne non è morto per annegamento

il pubblico ministero Bolla, che coordina le indagini, evidenzia come tra le ipotesi ci sia quella di un'aritmia cardiaca. Stasera il primo incontro di supporto psicologico alla squadra

Rasmane, prime risultanze dell'autopsia: il 15enne non è morto per annegamento

Ieri, dopo il ponte del 2 giugno, è stato il giorno del rientro in classe al Cravetta-Marconi di Savigliano, con quel banco drammaticamente vuoto, quello di Rasmane Ouedraogo.

Stasera è in programma il primo incontro con una psicologa, voluto e organizzato dal presidente Danilo Rinaudo e da tutta la dirigenza dell'Olimpic Saluzzo per dare supporto ai compagni di squadra del 15enne deceduto sabato 30 maggio nella piscina dell’Eurocamping di Calvisio, a Finale Ligure.

Erano lì, quando Rasmane è morto. Sono circa quaranta gli iscritti, perché quello che è successo ha scosso davvero tante persone. Ragazzi, genitori, allenatori e tutta la società sportiva. 

Nel frattempo stanno andando avanti gli accertamenti e le indagini. 

Ieri è stato anche il giorno dell'autopsia sul corpo del 15enne. 

E' emerso ciò che fin da subito si era ipotizzato. Lo ha confermato il pubblico ministero Massimiliano Bolla: la morte non è stata causata da annegamento. 

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella di un’aritmia cardiaca, che potrà essere accertata o esclusa soltanto dopo gli esami istologici disposti nell’ambito dell’autopsia. 

Serviranno quindi ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza le cause della morte del giovane Rasmane. 

Intanto restano il dolore e lo sgomento di una comunità intera, della scuola, della famiglia e dei compagni di squadra, chiamati ora ad affrontare un’assenza che lascia un vuoto profondo e difficile da colmare.

Barbara Simonelli

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