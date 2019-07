Incendio intorno alle 6 di questa mattina, sabato 6 luglio, a Busca. Andata in fiamme una piccola porzione di abitazione in disuso in via Conti della Morea.

Al momento non si conoscono le cause. Vista l'area disabitata non si registrano danni a persone. L'incendio è stato spento e l'area messa in sicurezza da due squadre di volontari dei vigili del fuoco di Busca e da una squadra dei permanenti di Cuneo.