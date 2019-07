Incidente sulla tangenziale di Bra, ventenne condotta in ospedale per accertamenti

E’ stata trasportata al Pronto soccorso di Bra per accertamenti la ventenne alla guida della Fiat Panda protagonista dell’incidente da poco registratosi sul tratto della tangenziale che collega la frazione Roreto di Cherasco a Bra, poco prima dello svincolo per via Piumatti.



Il sinistro si è verificato intorno alle 17, quando per cause in corso di accertamento, la giovane, che stava percorrendo la tratta in direzione Bra, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard rail laterale.



Fortunatamente non gravi le conseguenze dell’urto a carico della giovane, che soccorsa dai sanitari del 118 è stata condotta al vicino ospedale "Santo Spirito".



A prestare i primi soccorsi anche due pattuglie della Polizia Municipale di Bra, fermatesi poi sul posto per compiere i rilievi del caso e regolamentare la viabilità.