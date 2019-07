Sono circa un centinaio le rotoballe di fieno coinvolte nel grosso incendio che sta interessando nella mattinata di oggi (giovedì 18 luglio) la zona di Barge.

Le fiamme si sono propagate - per cause ancora da determinare - in via Pra Largo, in un campo adiacente a un caseggiato (apparentemente non coinvolto nell'incendio, per fortuna).

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco da Cuneo, Saluzzo e Barge (volontari).