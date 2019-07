Arriva la prima edizione della “PedalElva”, pedalata turistica sulla Strada dei Cannoni fra le valli Varaita e Maira

L’ATL del Cuneese ed il Comune di Elva, in collaborazione con il Consorzio Conitours e con le guide del Club di prodotto Cuneo Alps, organizzano la prima edizione della “PedalElva”, pedalata turistica sulla Strada dei Cannoni, in programma sabato 3 agosto.

L'evento nasce dalla volontà di promuovere la strada bianca che si inerpica lungo il crinale tra Valle Varaita e Valle Maira, dalla pianura di Busca ad Elva.

Il programma della giornata prevede la partenza della pedalata alle ore 9 dal Santuario di Valmala, in direzione Colle di Sampeyre dove, alle ore 12, i sindaci dei Comuni coinvolti dal passaggio della Strada dei Cannoni saranno invitati a siglare una lettera di intenti volta a mantenere turisticamente fruibile questa strada bianca. Seguirà, ad Elva, pranzo conviviale a base di polenta.

"É nostra intenzione - dichiara il sindaco di Elva, Mario Fulcheri - prendere accordi con tutti i sindaci dei Comuni coinvolti dal passaggio della Strada dei Cannoni per aprire questo percorso in quota e permettere ai turisti di scoprire da qui le nostre meravigliose valli."

Per il Presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi: "Il Piemonte – ed il Cuneese in particolare – è sempre stata terra di grandi scambi e commerci tra Italia e Francia, tra montagna, mare e Pianura Padana. Numerose vie per il commercio del sale e di prodotti agricoli, ma anche vie di passaggio di pastori, pellegrini e viaggiatori hanno segnato il territorio disegnandovi un vero e proprio crocevia di strade, sentieri e mulattiere. Queste vie, con il tempo parzialmente dismesse, rappresentano oggi un grande patrimonio di strade bianche o asfaltate a bassa percorrenza, da vivere e scoprire in sella alla bici, alla moto o su un 4x4. Questa sensibilità sulla fruizione della Strada dei Cannoni si va a sommare a tutte le iniziative promozionali supportate in questi ultimi anni dall'ATL del Cuneese, come quelle programmate sulla Via del Sale, sulla Roa Marenca e sul Monviso. Insieme all'iniziativa firmata Confcommercio Cuneo Salviamo le strade di montagna, puntiamo a mantenere fruibili o a rendere tali queste antiche strade dal grande fascino naturalistico ed architettonico, proponendo a turisti e visitatori esperienze uniche in ambienti altrettanto unici."

La giornata è realizzata anche grazie alla partecipazione organizzativa di Cicli Mattio.

Info ed iscrizioni (obbligatorie) alla pedalata: info@cuneoalps.it - tel. 0171.696206.