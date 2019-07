Approvata la convenzione tra comune, Fondazione CRC e UniTo: a Cuneo tornerà l’ex ISEF

Oltre 400 studenti in tre anni: sono queste le prospettive dell’amministrazione comunale di Cuneo – al netto del necessario tempo di sperimentazione e di assestamento – rispetto all’introduzione del SUISM, la Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie (l’ex ISEF).

Nella serata di ieri (lunedì 22 luglio) in consiglio comunale la bozza di convenzione tra comune, Fondazione CRC e UniTo – responsabili rispettivamente della messa a disposizione degli spazi per le lezioni, del denaro per realizzare le attività (4.560.000 euro divisi in 19 anni di rate) e della gestione concreta dei corsi – è stata discussa dopo essere passata in commissione un paio di settimane fa.

Nel presentare la convenzione l’assessore Cristina Clerico ha aggiornato l’assemblea in merito ai lavori per la definizione degli spazi, ancora da terminare in accordo con le necessità dell’università; spazio importante verrà probabilmente dato al Padiglione dello Sport “Palanca” di via Bongiovanni, in questi giorni protagonista di interventi di manutenzione (comunque necessari).

La proposta di convenzione è stata approvata all’unanimità.