Igliano, piccolo comune di 70 abitanti, avrà l'assessorato alla Gentilezza

Aderendo alla proposta dell’Associazione Cor et Amor e del Movimento Mezzopieno il Consiglio comunale di Igliano, riunitosi il 24 luglio, ha aderito con entusiasmo all'istituzione dell’assessorato alla gentilezza, conferendo l'incarico al consigliere comunale Gianluigi Bado.

Gigi, come è chiamato il consigliere, è già sensibile a queste problematiche e si è reso disponibile ad adoperarsi per il benessere di tutti, ad occuparsi di sensibilizzare alla buona educazione, al rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, a sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, a prendersi cura di chi soffre o di chi è in difficoltà, ad accrescere lo spirito di comunità, oltre che favorire l’unità e a coinvolgere i propri concittadini per il bene comune.

“Con la gentilezza è possibile prevenire e correggere molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno di una comunità e anche del convivere in famiglia, tra i vicini, i colleghi di lavoro, ecc.” - sottolinea il sindaco Flavio Gonella che ha proposto con entusiasmo l’iniziativa: “educare oggi alla gentilezza e alla positività è un investimento etico, a breve e lungo termine di vitale importanza per il futuro dei rapporti interpersonali. Un forte stimolo ed invito alla comunità a prendersi cura del benessere di tutti.”