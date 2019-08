Al via i corsi di cucina con grandi chef e maghi dei fornelli. Tra gnocchi, pesce e un occhio già al Natale

Iniziano martedì 17 settembre i corsi di cucina dell’autunno, presso il negozio Chiapella in Corso Galileo Ferraris 19 a Cuneo.

Anche quest’anno ce n’è per tutti i gusti: per imparare a cucinare piatti raffinati e della tradizione come per esempio i gnocchi e la pasta fresca, ma anche per comporre un ottimo menù in pochi minuti, creare un apericena sfizioso o insaporire al meglio i piatti di pesce.

Si inizia quindi martedì 17 settembre con “Mare Nostrum: come valorizzare il pesce azzurro”, con il docente Gino Pitanti. Secondo appuntamento lunedì 23 settembre con il docente Adil Adham che proporrà il simpatico tema del: “Il Salvacena: ospiti improvvisati: apri il frigo e... “

Si prosegue nel mese di ottobre, con cinque appuntamenti.

Martedì primo ottobre un tema sicuramente molto gettonato: “Le ricette veloci: in tavola in 15 minuti” con i docenti Roberta Lagorio e Andrea Basso.

Si prosegue martedì 8 ottobre con “Cucinare con il microonde” e il docente è Franco Ariano, poi martedì 15 ottobre con il docente Michele Garro ci sarà “La pasticceria e dolci del Piemonte dal classico al rivisitato”.

Appuntamento successivo martedì 22 con Simone Giraudo che affronterà la “Monografia del polpo, come cucinarlo al meglio”. Dopo la serata di pesce, martedì 29 “A tutto gnocchi!!! Di semola, fritti e di patate”, con Roberta Lagorio e Andrea Basso.

Con il mese di novembre una lezione sulla cucina francese e non poteva mancare un menù per il Natale.

Il primo appuntamento per lunedì 4 novembre con il docente Adil Adham che svelerà alcuni trucchi sul tema “La cucina francese: antiche ricette e nouvelle cuisine”.

Martedì 12, affronterà il tema “Come preparare la pasta fresca: le tecniche e le lavorazioni” il docente Pierpaolo “Pippi” Rosa.

Infine, ultimo appuntamento con un occhio di riguardo alla festa più attesa dell’anno. Con lo chef Luciano Rava, il corso di cucina autunnale organizzato dal negozio Chiapella, propone “Il pranzo di Natale: la mia proposta di menù”.

I corsi di cucina si svolgono presso il punto vendita di casalinghi ed arredo Chiapella, in corso Ferraris 19 a Cuneo, a partire dalle ore 20 e termineranno alle 23.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi direttamente in negozio.