A Sommariva Perno arriva il "Pedibus"

Muoversi a piedi piuttosto che in auto come si faceva un tempo, facendo qualche passo in più anche per avere maggiore autonomia a livello di sicurezza stradale. É l'obiettivo del "Pedibus" il nuovo servizio deciso dalla Giunta comunale di Sommariva Perno, introdotto quest'anno per sensibilizzare la popolazione nell'età scolare.



Il Pedibus per i bambini della scuola primaria partirà la prossima settimana e vedrà all'attivo volontari dai 40 ai 65 anni (giovani e pensionati) del gruppo "Volontari di Sommariva Perno" esistente da anni in paese che accompagneranno i bambini a scuola.



Il percorso di 300 metri si svilupperà sul marciapiede che da piazza Torino va in direzione dell'Istituto scolastico in via San Giovanni con un solo attraversamento pedonale controllato dal Vigile urbano. Lungo il tragitto saranno individuabili 6 cartelli con sù la scritta Pedibus, disegnata da una mamma artista. I volontari indosseranno una divisa donata da sponsor: giacchino giallo/verde (Zoolandia), berrettini (gruppo Fidas), bandierine (il Paradiso della Brugola).



"È un progetto in cui l'amministrazione comunale crede fortemente ed ha l'obiettivo di rendere più visibili le strade intorno alla scuola. Pensiamo che, - spiega Maria Ascheri assessore al Trasporto scolastico e all'Istruzione - parcheggiare un po' più lontano per raggiungere insieme la scuola, aspettandosi gli uni con gli altri, sia un modo per condividere un pezzo di strada e per imparare a conoscersi, tornando così un po' come si faceva una volta".

Con uno sforzo economico notevole da parte dell'amministrazione comunale è stato mantenuto lo scuolabus per gli alunni della primaria e della secondaria che risiedono nelle frazioni di San Giuseppe e Valle Rossi.