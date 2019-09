Il comune di Borgo San Dalmazzo offre spazio a due volontari del servizio civile

E’ stato pubblicato lo scorso 4 settembre il Bando 2019 per il Servizio Civile Universale nella Regione Piemonte. Il Comune di Borgo San Dalmazzo propone un progetto per l’impiego di due Volontari presso la biblioteca civica dal titolo “Piccole Biblioteche in rete”.



La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 ottobre 2019 – ore 14. Le domande relative a questo progetto devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Per informazioni rivolgersi in orario d’ufficio a: Biblioteca Civica c/o Palazzo Bertello (Tel. 0171/265555) o Ufficio Servizio Civile Volontario presso Ufficio Stato Civile (Tel. 0171/754153).