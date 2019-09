Bra: trasporti pubblici, le modifiche ai percorsi in vista di Cheese

Da lunedì 9 settembre 2019 i percorsi del servizio di trasporto pubblico locale della conurbazione di Bra subiranno alcune modifiche, in vista dell’evento internazionale “Cheese – Naturale è possibile”, in programma in città dal 20 al 23 settembre.

Tre le fasi temporali previste per le variazioni ai percorsi:







Fase 01) il giorno 09 settembre 2019, saranno disposte le seguenti variazioni:

- Andata -

linea 3 Movicentro Stazione FS - Madonna dei Fiori - San Matteo;

percorso: Movicentro Stazione FS - Via Trento e Trieste - Via Montegrappa - Via Verdi - Via G. Marconi;

- Ritorno -

linea 3 Movicentro Stazione FS - Madonna dei Fiori - San Matteo;

nuovo percorso: Via G.Marconi - Via Verdi - Via Montegrappa - Via Trento e Trieste - Movicentro Stazione FS ;





Fase 02) dal 10 al 27 settembre compreso, saranno disposte le seguenti variazioni:





- Andata-

linea 3 Movicentro Stazione FS - Madonna dei Fiori - San Matteo;

nuovo percorso: Movicentro Stazione FS - Via Trento e Trieste - Viale Risorgimento - Via Sen. Sartori - Via E.Brizio;

- Ritorno-

linea 3 San Matteo - Madonna dei Fiori - Movicentro Stazione FS;

nuovo percorso: Via E. Brizio - Via Sen. Sartori - Viale Risorgimento - Movicentro Stazione FS;









Fase 03) dal 09 al 27 settembre compreso, saranno disposte le seguenti variazioni:





- Andata-

linea 2 Bra Centro - Sanfrè:

nuovo percorso: Movicentro Stazione FS - Via Trento e Trieste - Via G.B. Gandino - Via Vittorio Emanuele;

linea 4 Madonna dei Fiori - Stazione FS - Roreto - Cherasco;

nuovo percorso: Movicentro Stazione FS - Via Trento e Trieste - Via G.B. Gandino - Via Vittori Emanuele;

linea 5 Madonna dei Fiori - P.za Spreitenbach - Cimitero - C.so Monviso;

nuovo percorso: Movicentro Stazione FS - Via G.B. Gandino - Via Vittorio Emanuele;





- Ritorno-

linea 2 Sanfrè - Bra-Centro;

nuovo percorso: Via Vittorio/Via Crimea - Via G.B. Gandino - Via Trento e Trieste - Movicentro Stazione FS ;

linea 4 Cherasco - Roreto - Stazione FS;

nuovo percorso: Via Vittorio/Via Crimea - Via G.B. Gandino - Via Trento e Trieste - Movicentro Stazione FS.;

linea 5 C.so Monviso - Cimitero - P.za Spreitenbach - Madonna dei Fiori;

nuovo percorso: Via Vittorio/Via Crimea - Via G.B. Gandino - Via Trento e Trieste - Movicentro Stazione FS.;





Per la linea 5 sarà sospesa la fermata di piazza Spreitenbach, fronte banca, a favore di quella di via Strada Montenero/piazza Spreitenbach.





Dal 28 settembre 2019 le linee del trasporto pubblico locale riprenderanno i normali percorsi, come da programma d'esercizio.





Per maggiori informazioni sulle linee e sugli orari consultare il sito del gestore del servizio www.viaggisac.it (tel. 0172.411611) o rivolgersi all’Ufficio Trasporto Pubblico del Comune di Bra (via Barbacana n. 6 – tel. 0172.438293, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì dalle 15 alle 16).(em)