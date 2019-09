Priola combatte la violenza di genere: aperto uno sportello per aiutare le donne in difficoltà

L'associazione cebana "Futuro Donna", ente gestore del centro antiviolenza "Servizio Rosa" iscritto all'albo regionale, ha partecipato al bando per l'accesso ai finanziamenti destinati alla creazione di nuovi sportelli nel territorio regionale, con l'intento di avviare uno sportello decentrato in val Tanaro, sulla falsa riga di quanto fatto nel 2012, con successo, a Mombasiglio, in val Mongia.

"L'associazione di volontariato 'Futuro Donna' - si legge nel documento - fornirà l'attività volontaria dei propri soci, individuati sulla base del curriculum formativo che ne attesta la competenza, opportunamente e costantemente formati, che saranno impegnati nell'erogazione dei servizi offerti dal "Centro Antiviolenza Servizio Rosa - Sportello decentrato di Priola", consistenti in attività di prima accoglienza, ascolto, informazione, risposta immediata ai bisogni delle donne vittime di violenza in situazioni di emergenza, consulenza sociale, consulenza legale, consulenza psicologica, organizzazione e conduzione dei gruppi di auto mutuo aiuto, orientamento per l'attività socio-lavorativa e abitativa, orientamento ai servizi competenti per la presa in carico".