Cadavere in un fossato a Verzuolo, in regione Buttini: è quello di un uomo di 60 anni

Intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 19.15, in regione Buttini a Verzuolo, dove sono stati chiamati per il recupero della salma di un uomo, su richiesta dei carabinieri della compagnia di Saluzzo. Il cadavere si trovava in un fossato.

Si tratta di un 60enne, E.T., residente a Verzuolo, a pochi chilometri di distanza da dove è stato trovato.

I vigili del fuoco hanno consegnato la salma al 118, che si sta attivando per le opportune verifiche e per stabilire la causa del decesso. Rilievi in corso da parte dei carabinieri.