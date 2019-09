Lutto e sgomento a Bra per la tragica fine di Sem Ben Ali

Sono state rese note le generalità dell’uomo che nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre è stato investito da un treno nei pressi del passaggio a livello di Cà del Bosco. Sem Ben Ali, aveva 32 anni, era di origine marocchina e viveva a Bra. Uscito di casa per fare jogging, non si è accorto dell’arrivo del convoglio nel momento in cui ha attraversato i binari.

I rilievi del caso erano stati compiuti dalla Polizia Ferroviaria insieme ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Bra, in collaborazione con la Polfer di Torino. Accertamenti anche da parte dell’Autorità Giudiziaria per quella che si è rivelata una tragica fatalità. L’incidente ha causato una lunga interruzione sulla linea ferroviaria Sfm4, quella che collega Torino e Alba passando per Bra ed i passeggeri hanno raggiunto destinazione a bordo di mezzi sostitutivi.

Sui social si è scatenato subito il passaparola e sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia.

Un amico, Stefano Valvo lo ha voluto ricordare su Facebook, postando una foto degli anni verdi in cui giocavano insieme nell’A.C. Bra: “ Una notizia tremenda a cui ancora stento a credere... ancora ricordo quel tuo incredibile gol a pochi minuti dalla fine della finale del Primo Torneo Racca contro l’Albese... tutta la difesa avversaria dribblata, gol e vittoria! Voglio ricordarti così...Ciao Sami!”.

Sempre su Facebook, Abderrahmane Amajou, coordinatore dell’Ufficio migranti di Slow Food, in profondo segno di lutto e per conservarne il ricordo, ha usato come immagine del profilo una foto che ritrae il ragazzo strappato alla vita troppo in fretta.