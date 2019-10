Cadono pezzi di cemento dal cavalcavia, chiusa la tangenziale di Mondovì verso l'autostrada

Chiusa in questo momento la tangenziale di Mondovì, la strada statale 704, quella che porta verso il casello autostradale, per il distacco di porzioni di cemento dal cavalcavia sovrastante su cui passa anche la ferrovia, al chilometro 3+450. Il fatto è avvenuto verso le 9 di oggi 5 ottobre. La strada è chiusa tra il chilometro 3 e il chilometro 3+800.

Fortunatamente non ci sono veicoli o mezzi coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e di Cuneo, assieme ai tecnici Anas e ai tecnici della ferrovia, per le verifiche strutturali. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale di Mondovì, per la gestione della viabilità.

La circolazione è provvisoriamente deviata in uscita allo svincolo con la statale 28 “del Colle di Nava” e con la provinciale 564.

Il sindaco Paolo Adriano dichiara: "Ho appena avuto un colloquio telefonico col Capo Compartimento ANAS Piemonte, ingegner Angelo Gemelli. L'azienda ha predisposto l'invio in loco del Caponucleo ed è in contatto con le forze dell'ordine per tutti i provvedimenti del caso. Ci riaggiorneremo a breve per seguire gli sviluppi della situazione: prioritaria la sicurezza dei cittadini".