Villanova Mondovì: tutto pronto all'arrivo di "BEE", la due giorni dedicata ai formaggi di montagna

Dal test 2018 alla conferma 2019: 'BEE - Formaggi di montagna' si svilupperà attraverso due giorni di eventi, sempre nel segno dell’assoluta eccellenza, seguendo la volontà degli espositori stessi, espressa grazie ai questionari informativi predisposti dall’Amministrazione comunale villanovese.

Non sono solo i numeri, dunque, a rendere tangibile ed evidente la crescita della manifestazione, ma anche i riscontri economici degli operatori di settore che scelgono Villanova Mondovì come piazza per valorizzare al meglio le proprie produzioni.La settima edizione, la terza con il titolo di Fiera nazionale, prosegue decisa il cammino verso l’ampia e completa valorizzazione dei prodotti di alta quota.

Artefici di ‘BEE’ saranno, come da tradizione, il Comune di Villanova Mondovì in stretta sinergia con la Condotta Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio ed in collaborazione con la Confraternita della Trippa e della Rustìa di Villanova Mondovì.

Un minuzioso lavoro dietro le quinte che porterà nuovamente nel Monregalese produttori e visitatori da tutto il Nord Italia e non solo.

L’obiettivo è quello di incrementare le cifre record del 2018 quando ‘timbrarono il cartellino’ oltre 100 produttori, con presenze da Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia ed anche dalla Francia. Protagonisti, poi, i 300 capi della rassegna ovicaprina con oltre venti diverse specie di pecore e capre, con la predominanza della frabosana-roaschina, padrona di casa, senza dimenticare le ‘curiose’ suffolk, le ‘quattro corna’, i lama, sino ai ‘morbidi’ alpaca che hanno catturato l’attenzione dei visitatori.

«La costante crescita numerica di ‘BEE’ - sottolinea Michele Pianetta, vicesindaco ed assessore alle Manifestazioni del Comune di Villanova Mondovì - è strettamente legata all’incremento della qualità. Sono stati gli espositori stessi ad indicarci la strada della ‘due giorni’, segno che un consumatore consapevole sa apprezzare il valore dell’eccellenza culinaria. Sin dalla prima edizione, grazie a partner di livello, abbiamo coinvolto il visitatore con eventi collaterali in grado di valorizzare le produzioni di alta quota. Oggi possiamo dire che è stata la scelta giusta: Villanova Mondovì è il luogo ideale di incontro per gli allevatori delle Alpi, attraverso la rassegna ovicaprina, ma costituisce anche un’importante vetrina dei formaggi di montagna».