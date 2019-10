Un'auto in gara al Rally del Piemonte è uscita fuori strada a Battifollo.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre intorno alle 17, nella tappa Ceva-Battifollo.

Il navigatore, in seguito all'urto, si è ferito e la prova è stata sospesa.

Sul posto il personale di gara e l'emergenza sanitaria del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni.