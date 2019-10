Cuneo: cercasi disperatamente la piccola Shitzu

Nella mattina del 15 ottobre 2019,la nostra Shitzu di 10 anni spaventata dal forte tuono del temporale è scappata fuori dal cancello, nella borgata Biasin, località Rossana, Cuneo. Nonostante le ricerche, pubblicazioni, facebook sui gruppi di ricerca ad oggi non si trova. E’ probabile che abbia preso il sentiero finendo sulla strada provinciale 240. E’ in quel caso le probabilità di essere stata raccolta sono davvero tante.

Chi l’ha fatto ha pensato sia un cane abbandonato, perché è il primo pensiero che viene in mente alla gente e non ci si pensa a cercare i suoi proprietari. Non resta che sperare nella capillarità della rete, perché poteva essere portata anche altrove, fuori provincia. Microchip presente. Gentilmente confidiamo in massima condivisione, anche fuori provincia e fuori regione.

Grazie mille.

I ns.conttati:3351417720/3356082353(Claudia/Luigi)