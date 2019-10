Aperte le iscrizioni per il decimo anno accademico dell'UniTre di Piozzo

Sarà perché “gli esami non finiscono mai”, ma sono più numerosi coloro che dopo la pensione scelgono di tornare sui banchi di scuola per tenere la mente sveglia, per dare spazio ai propri hobby, per imparare sempre nuove cose.

Anche quest’anno l’associazione culturale no-profit ARCI BRA UNI-TRE e l’Amministrazione Comunale inaugurano il nuovo anno accademico dell’Uni-tre di PIOZZO proponendo un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Questo grazie soprattutto ai validissimi docenti che preparano e presentano interessantissime lezioni di medicina, letteratura, arte e attualità, dando all’iniziativa un’impronta altamente culturale e fortemente formativa.

Gli appuntamenti si terranno tutti i martedì dalle 15 alle 17; presso la Biblioteca Comunale di via Carboneri n. 6

L’Università della Terza Età è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Per partecipare ai corsi dell’Uni.tre di Piozzo è necessario iscriversi e versare una quota di partecipazione di 10 euro annuali

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.





Inaugurazione martedì 12 Nnovembre alle 15 con la partecipazione di Pino Milenr in una lezione intitolata “ La vita è una comica”





PROGRAMMA UNI-TRE PIOZZO 2019/2020

Novembre

Martedì 12 La vita è una comica Docente: Pino Milenr

Martedì 19 L’esercizio fisico come prevenzione e terapia

Docente: Centro Medico Carrucese

Martedì 26 Il Presepe Docente: Maria Assunta Martini

Dicembre

Martedì 3 Liguri e Cartaginesi Docente: Luigi Colli

Martedì 10 Oncologia: la prevenzione Docente: Marcella Occelli

Martedì 17 Il percorso del cibo secondo natura Docente: Giovanni Chiappini





Gennaio

Mercoledì 8 La zucca Docente: Nando Musso

Martedì 14 Il sintomo, la parola e il corpo: il soggetto non ha età

Docente: Monica Buemi

Martedì 21 Lezione di cucina Docente: Beppe Cravero

Martedì 28 Patologie dermatologiche nella terza età Docente: Stefania Transunto





Febbraio

Martedì 4 Riflessologia plantare e della mano Docente: Aldo Barbero

Martedì 11 Lo stress, l’ansia e i suoi fratelli, senza dimenticare nonno panico

Docente: Andrea Testa

Martedì 18 Invito alla lirica Docente: Rosalba Giachello

Martedì 25 Il denaro Docente: Virginio Bertolotti





Marzo

Martedì 3 Attenti allo spreco Docente: Alberto Cacciatore

Martedì 10 Alimentazione e prevenzione delle patologie più frequenti nella terza età Docente: Rosaura Mazzi

Martedì 17 La poesia piemontese Docente: Felicina Priola

Martedì 24 Storie di Briganti piemontesi Docente: Cesare Mozzone

Martedì 31 Alla scoperta di Magliano Alfieri Docente: Luigi Carosso





Aprile

Martedì 7 Il pane: dalla storia ai romanzi Docente: Corrado Margherita

Martedì 14 Visita guidata alla Chiesetta del Santo Sepolcro Docente: Felicina Priola





Per informazioni ed iscrizioni:

Municipio di Piozzo - tel. 0173/795101

Arci Bra Uni.tre - tel. 0172/431281