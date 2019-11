Nozze d’oro per gli ex allievi del primo corso dell’Istituto Tecnico Salesiano di Bra

Nell’anno scolastico 1968/69, ventitré ragazzi del primo corso dell’ITI San Domenico Savio di Bra conseguivano il diploma di perito metalmeccanico. A distanza di cinquant’anni, lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza alla classe e la coesione fra i suoi membri sono sempre molto forti.

Tanto che domenica 12 ottobre hanno voluto festeggiare l’importante anniversario, ritrovandosi nella scuola che li ha educati e formati. Al piacere di rivedersi e riabbracciarsi si è unita la grande commozione nel momento della consegna degli attestati in ricordo dell’evento. “ Grazie al nuovo direttore dei Salesiani, don Alessandro Borsello ed al sindaco di Bra, Gianni Fogliato, per la gentile partecipazione e per aver consegnato i diplomi ricordo a ciascuno di noi”. Hanno espresso in coro i protagonisti della giornata, subito dopo la foto collettiva.

Il passaggio all’interno dell’Istituto ha consentito a questi ragazzi inossidabili di verificare come l’ambiente di don Bosco continui ad essere una realtà educativa, formativa e umana molto valida e coinvolgente.

L’appuntamento ha vissuto il momento più alto con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Alessandro. Nella preghiera dei fedeli gli ex allievi hanno ringraziato il Signore per il cammino percorso nella scuola e nella vita, hanno ricordato gli insegnanti che li hanno accompagnati, volgendo, infine, un caro pensiero ai compagni e professori, che purtroppo non ci sono più.

Dopo la benedizione, la festa è proseguita con il gruppo che si è perso in racconti, aneddoti, battute e amarcord gioiosi di 50 anni fa.