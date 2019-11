Ad Alba mercoledì 20 novembre terzo confronto Provincia-Comuni sulla ripartizione dei fondi per strade e scuole

Dopo l’avvio da Cuneo e Mondovì sarà Alba la terza tappa del percorso che la Provincia promuove per incontrare tutti i sindaci della Granda sulla tema dell’ingiusta ripartizione di fondi statali per la manutenzione ordinaria delle strade e delle scuole provinciali. L’appuntamento ad Alba è mercoledì 20 novembre alle 18 nella Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Comune di Alba in piazza Risorgimento 1.

Questa volta la Provincia si confronterà con i 79 sindaci dei Comuni del Reparto Viabilità di Alba per individuare insieme le priorità nella ripartizione dei fondi e garantire la massima comunicazione sull’impiego delle risorse. Sono stati invitati anche gli organi di informazione locale e saranno presenti, oltre a tutti i membri del Consiglio provinciale, anche i tecnici responsabili della viabilità di Langhe e Roero.