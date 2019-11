Maltempo: a Dronero chiusa parte della circonvallazione Castelnuovo Garfagnana

Il rio Roccabruna a Dronero da questa mattina è sotto stretta osservazione.

Dalle 8 è chiusa al traffico una parte della circonvallazione Castelnuovo Garfagnana (dal ponte della Madonnina fino a piazza XX Settembre).

Ci sono uomini della Protezione civile di Dronero per il monitoraggio e un mezzo con pala è posizionato dalla mattinata per intervenire in caso di esondazione del rio che passa intorno al campo del minigolf.

Il tutto per evitare l'esondazione come successe una decina di anni fa, causando la distruzione dell area sportiva alle porte di Dronero.

Il livello del rio in questo momento si sta abbassando per la minore intensità della pioggia.