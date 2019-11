A Castellar via Borgo Cucun è chiusa per un fronte di frana di 50 metri: in via Cambiano torna il doppio senso di marcia (FOTO)

Anche Saluzzo deve fare i conti con alcuni danni provocati dall’ondata di maltempo e dalle piogge eccezionali cadute intensamente nello scorso fine settimana.

È il sindaco Mauro Calderoni, attraverso la sua pagina Facebook, a tracciare un primo bilancio degli smottamenti che hanno interessato la collina cittadina ed il Municipio di Castellar.

In collina, lungo via San Lorenzo e nei pressi di Pilone Botta, gli smottamenti sono stati messi in sicurezza dalle maestranze comunali, che hanno ripristinato regolare viabilità lungo le vie comunali.

Leggermente più complessa la situazione a Castellar, seguita in prima persona dal prosindaco Eros Demarchi. Chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia via Borgo Cucun, per la presenza di un fronte di frana lungo una cinquantina di metri, al momento in fase di monitoraggio per alcuni giorni.

Per ovviare ai disagi alla circolazione dovuti alla chiusura della strada, è stato temporaneamente revocato il senso unico in via Cambiano, ora percorribile anche in fase di discesa dal castello. Regola la circolazione un impianto semaforico.

Anche in via Cambiano si è registrato un movimento franoso, di dimensioni più contenute rispetto a via Borgo Cucun, messo in sicurezza in tempi celeri, onde poter ripristinare il doppio senso di marcia.

L’acqua caduta al suolo ha provocato anche uno smottamento lungo via Morra, a pochi metri di distanza dalla chiesa parrocchiale, mentre domenica, causa allagamenti, è stata chiusa via Morra.

“Nei giorni scorsi, e in particolare nelle difficili ore di domenica 24 novembre, tanto è stato l'impegno di numerose persone nell'affrontare i problemi causati dalle intense piogge: organizzare le attività, svolgere i servizi di allerta, segnalazione, presidio, realizzare gli interventi necessari. - le parole del sindaco Calderoni - Se fortunatamente il territorio di Saluzzo non è stato interessato da problematiche gravi, dobbiamo però sottolineare che grazie al lavoro svolto è stato possibile evitare e prevenire situazioni più pericolose e dannose.

Il mio pensiero va al dirigente tecnico lavori pubblici, agli altri tecnici comunali che l'hanno affiancato, alla squadra tecnica operai, alla comandante della polizia municipale e ai vigili, tutto personale che ha assicurato la propria attività rientrando in servizio senza risparmiarsi durante il giorno e fino a notte inoltrata, oltre ai numerosi volontari di protezione civile, che hanno messo a disposizione il proprio tempo, incessantemente.

Il mio vuole essere un encomio che intendo tributare a queste persone, che nel momento della necessità hanno dimostrato una disponibilità veramente straordinaria: agendo anche ben oltre i propri doveri professionali, operando con il solo fine di dare il massimo aiuto, dimostrando come il loro apporto sia fondamentale e indispensabile in situazioni di questo tipo e possa dare veramente prova di cosa si possa ottenere con l'impegno solidale.

Grazie a tutti per la preziosa opera messa a servizio della comunità”.