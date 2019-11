AIDO Cuneo festeggia il 2020 con un simpatico calendario

I tanti anni di collaborazione con il bozzettista umorista Paparelli ha stimolato il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo a raccogliere le tante tavole create a favore della donazione di organi, tessuti e cellule ed a dar vita ad un simpaticissimo calendario che con un sorriso entrerà nelle case di tante famiglie della bella "Granda".

"Parlare di un argomento delicato che mette in primo piano persone che soffrono in lista d'attesa per un trapianto non è sempre facile e la decisione di dar vita ad un calendario allegro, che stimola la felicità per una vita rinnovata e ritrovata grazie alle simpatiche mascotte frutto del genio creativo dell'amico Danilo, è venuta semplice e facile - dice il Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Gianfranco Vergnano che aggiunge - Il formato del calendario ed una grafica accattivante speriamo possa non solo stimolarne l'esposizione, ma anche una riflessione che porti ad aderire ad un gesto generoso ed altruista, un regalo da mettere sotto l'albero di Natale per dare una speranza di vita ai tanti malati, oltre 8.800, di tutta Italia".

I calendari saranno disponibili in esercizi commerciali vicini ad AIDO sulle principali città della provincia di Cuneo ed a chi ne farà richiesta direttamente alla casella email aidoprovincialecuneo@hotmail.com per un 2020 insieme ad AIDO!