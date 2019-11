Continui distacchi di materiale: Anas dispone nuove prove di carico statico sul ponte dell'Olla a Gaiola

E' stata una battaglia di Fabrizio Biolè, ex sindaco di Gaiola. Lo è anche dell'attuale amministrazione, guidata da Paolo Bottero. E lo è di tutta la Valle Stura. Il ponte dell'Olla, che passa sopra il fiume Stura, sulla SS 21. E' stabile? E' sicuro?

Le prime segnalazioni di presenza di crepe visibili lungo le arcate e di distacco di materiale laterizio sono iniziate un paio di anni fa. L'ex sindaco esprimeva infatti la sua preoccupazione rispetto al passaggio, massiccio, di mezzi pesanti sulla statale e dunque sul viadotto, unico passaggio per l’ingresso e per l’uscita dalla valle Stura.

A gennaio 2019 Anas, attraverso una serie di test, aveva escluso il "pericolo imminente di crollo", pianificando un intervento strutturale.

Nel video girato lunedì 25 novembre, il giorno dopo il crollo del viadotto tra Altare e Savona sull'autostrada A6, Biolè è andato nuovamente sotto il ponte a testimoniare come la caduta di porzioni di laterizi sia continua. E lì passano ciclisti, famiglie, gente a cavallo e canoisti. Bisogna aspettare la tragedia?

Ecco che Anas, cui è stato inoltrato il video, ha predisposto dei nuovi controlli. Così come ha richiesto un nuovo sopralluogo a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che hanno monitorato un peggioramento rispetto allo scorso sopralluogo di Anas e alla relazione che ne è scaturita.

Paolo Bottero, intervenendo a Buongiorno Regione, ha detto: "Il problema non è di Gaiola ma di tutta la Valle Stura. E' un problema conosciuto, che riguarda tutti".

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2019/10/ContentItem-2c0362c4-0e4d-4268-bb41-61c7dfa38170.html

(dal minuto 13.40 il servizio dedicato al ponte dell'Olla e le dichiarazioni del primo cittadino Bottero).

Non c'è ancora una data precisa, ma il nuovo sopralluogo sarà in un giorno della prossima settimana. Lunedì 2, martedì 3 oppure mercoledì 4 dicembre. La strada, per consentire le prove di carico statico, verrà chiusa nel territorio comunale di Gaiola, tra il km 5+850 e il km 6+0, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.30.