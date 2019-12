Santa Vittoria d'Alba, sindaco e consiglieri comunali servono la cena del ringraziamento ai volontari

Uno scambio di ruoli per dire grazie al lavoro svolto dalle associazioni del comune di Santa Vittoria d'Alba sempre disponibili e attive con i loro progetti durante l'anno. Per una volta almeno, l'amministrazione comunale santavittoriese vorrebbe vedere gli operatori di volontariaro non operativi, ma seduti al tavolo. Quale migliore occasione se non la cena conviviale in occasione del Natale?

Saranno infatti i rappresentanti dell'amministrazione comunale quest'anno a servire la cena conviviale alle tredici realtà associative di volontariato che ruotano attorno al paese. L'invito è esteso a tutte le associazioni (Anphorianus, Asd Sport Roero, biblioteca civica, Cinzano Eventi, cantorie di Cinzano e di Santa Vittoria, Consulta comunale dei giovani, Fidas, gruppo Ana, La Cometa, Nonni Vigile, Pro Loco Santa Vittoria, Protezione Civile, volontari gemellaggio).

L'appuntamento è per mercoledì 11 dicembre alle ore 20, nel centro sociale in piazza Ferrero a Santa Vittoria d'Alba, con un menù a base di prodotti del territorio e vini del Roero, panettone, ed un brindisi di Auguri.