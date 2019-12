Scontro tra due furgoni in via Villafalletto a Fossano, strada chiusa in entrambe le direzioni

Scontro frontale tra due furgoni, poco dopo le 10 di oggi 10 dicembre, in via Villafalletto a Fossano, sulla provinciale 184. A causa dell'impatto uno dei due mezzi è finito fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso, i vigli del fuoco volontari di Fossano, oltre alla Polizia municipale e ai carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità in loco.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza e il recupero dei mezzi.