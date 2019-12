Attenzione: nel libro “Il fascino dei Caffè Storici del Cuneese” c’è il bar pasticceria Converso di Bra

L’inizio della settimana ha un sapore troppo amaro? Prendetela con dolcezza, fiondandovi in pasticceria. Un break per staccare il cervello dagli excel e fare un pieno di golosità: ci sta!

Per scegliere la migliore, corre in aiuto Adriano Restifo con il libro guida “Il fascino dei Caffè Storici del Cuneese”, dove sono raccolte curiosità, aneddoti e documenti su 53 locali storici, a tratti quasi magici.

In elenco troviamo anche il bar pasticceria Converso, luogo di perdizione per golosi (e non), che non ha certo bisogno di tante presentazioni: già dal 1838 croissant e marron glacé deliziano i palati dei braidesi. Il nome fa già venire voglia di cappuccino e di cannoli. Gustateveli sui tavolini all’aperto e ammirate la bellezza del centro di Bra. Scoprirete perché la pasticceria è tra i Locali Storici del libro. Entrare in questo posto è come tornare indietro nel tempo. Mobili vintage, sala con specchi, manifesti che ricreano l’incantesimo delle antiche boutique in stile francese. È un’oasi di dolcezza tra le vetrine della capitale del Roero, dove il peccato di gola è legittimato, anzi, dovuto. Se vi capita di lavorare nei pressi di via Vittorio Emanuele II 199, sappiate che la pausa caffè sarà d’obbligo qui. Brioches, strudel, parigine e sandwich tutti buonissimi, come antidoto per consolarsi in una triste mattina. Anche le proposte salate non deludono: decantate da molti sono, infatti, le mini-brioches con il prosciutto crudo oppure le focacce farcite.E che dire delle torte e dei pasticcini? Anche qua la scelta è ardua quindi, nel dubbio, ordinate tutti i bignè che volete: il figurone per il pranzo della domenica è assicurato.Ok, premesse esaurite: pronti a tuffarvi in un mare di cioccolata calda e panna?