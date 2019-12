Incidente a Beinette: tamponamento tra quattro vetture, lunghe code sulla provinciale

Tamponamento tra quattro vetture a Beinette, di fronte al Magazzino Mary, in direzione di Mondovì, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti.

I disagi sono stati soprattutto per il traffico, fortemente rallentato su tutta la provinciale 564, tanto da creare lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia Stradale per la gestione della viabilità. Si procede a senso unico alternato. I vigili del fuoco non sono intervenuti in quanto non c'erano persone da estricare né vetture da mettere in sicurezza.