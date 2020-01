Alba, incidente in corso Michele Coppino: deceduta una donna di 64 anni

Tre feriti – rispettivamente in codice rosso, giallo e verde –, tutti trasportati al vicino ospedale San Lazzaro. E’ il bilancio del violento scontro tra due autovetture verificatosi intorno alle 17 di oggi, venerdì 3 gennaio, in corso Michele Coppino ad Alba, poche decine di metri prima della curva che, superata piazza San Paolo, svolta in via Don Alberione.

Dalle prime ricostruzioni parrebbe che uno dei due veicoli - una Toyota Yaris con a bordo una donna e un giovane uomo - fosse fermo a lato strada, quando sarebbe stata investito lateralmente dal secondo mezzo coinvolto nel sinistro: una Land Rover, proveniente da piazza Monsignor Grassi e diretta verso via don Alberione.

Nell'affrontare la curva la conducente del Suv avrebbe perso il controllo del mezzo. Il violentissimo urto ha schiacciato l’utilitaria verso l’edificio prospiciente la via, causando il ferimento dei passeggeri.

A preoccupare sin da subito sono state le conduzioni della donna alla guida, trasportata in codice rosso all’ospedale San Lazzaro, dov'è poi deceduta. Il ragazzo che si trovava con lei nell'utilitaria - di circa 30 anni - si trova attualmente in prognosi riservata. Illesa invece la conducente dell'altro mezzo.

Sul posto sono ancora in corso i rilievi da parte della Polizia Municipale, mentre i soccorsi da parte dell’emergenza sanitaria 118 e dei Vigili del Fuoco hanno richiesto la temporanea chiusura del tratto interessato.