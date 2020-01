Trasporto Pubblico Locale di Cuneo: nuove modifiche per le linee 6A, 6B, Linea 3 e Linea 4

Con l'inizio dell'anno nuovo la conformazione del Trasporto Pubblico Locale della città di Cuneo - entrata in vigore ufficialmente nemmeno 11 mesi fa - subirà alcune nuove modifiche decise dall'Agenzia della Mobilità Piemontese con il preciso scopo di migliorare il collegamento diretto verso il centro dalle zone di San Rocco, Donatello e San Paolo.

Le modifiche avranno decorrenza da lunedì 13 gennaio e coinvolgeranno le linee 6A, 6B, la Linea 3 e la Linea 4.

- LINEA 6A (sempre con orario cadenzato ogni 30 minuti)

Il nuovo percorso sarà il seguente: corso Nizza/Piazza Galimberti - corso Carlo Brunet - via Vittorio Bersezio - via Medaglie d'oro - via Amedeo Avogadro - via Giorgio Federico Ghedini - via Beppe Fenoglio - via G. Scagliosi - via Carolina Invernizio - viale Federico Mistral - via Mellana - San Rocco (Piazzale della Repubblica)

L'autobus in partenza da corso Nizza/Piazza Galimberti delle 7.10 giunto a San Rocco Castagnaretta proseguirà lungo il percorso della 6B verso Cascina Colombaro - Donatello - Piazzale della Libertà - corso Nizza per consentire agli studenti di raggiungere i plessi scolastici senza dover trasbordare da un mezzo all'altro.

- LINEA 68 (sempre con orario cadenzato ogni 30 minuti)

Il nuovo percorso sarà il seguente: corso Nizza/Piazza Galimberti - corso Giolitti - Piazzale della Libertà - corso Monviso - via Monsignore Alfonso Maria Riberi - via Augusto Rostagni - via Gian Lorenzo Bernini - via Madonna del Colletto - via Cascina Colombaro - via degli Artigiani

L'autobus in partenza da Corso Nizza/Piazza Galimberti delle 7.15 giunto a San Rocco Castagnaretta proseguirà lungo il percorso della linea 6A verso Santuario degli Angeli - San Paolo - via Avogadro - corso Giolitti - Piazzale della Libertà - corso Nizza.

- LINEA 3 CUNEO-BERNEZZO

L'autobus delle ore 7.10 (da Cervasca in direzione Piazzale della Libertà) e 13.10 (da corso Nizza/Piazza Galimberti verso Bernezzo) transiterà da via Molino Morra e via San Damiano Macra

- LINEA 4 CUNEO-SAN PIETRO DEL GALLO