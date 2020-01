Incidente sul lavoro a Busca: è morto l'operaio rimasto coinvolto nel tragico sinistro

E' purtroppo un incidente mortale quello avvenuto questa mattina 14 gennaio in un'azienda di autrotrasporti di Busca, la Trae srl.

L'uomo morto è D.P., 32 anni, elettricista residente a Busca. Vani i tentativi di rianimarlo. Il 32enne, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore, anche se la dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti.

L'incidente dovrebbe essere avvenuto all'interno del capannone nell'area sud dello stabilimento. Sul posto sono presenti i carabinieri, i funzionari dello Spresal, i vigili del fuoco e i sanitari. Presente anche il sindaco Marco Gallo.

E' il primo incidente sul lavoro in provincia di Cuneo, purtroppo mortale, dall'inizio del 2020. Il secondo in Piemonte. Il 2019 è stato davvero un anno nero per la Granda, con 19 morti sul lavoro.

Seguiranno aggiornamenti.