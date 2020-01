Cade sul pavimento e rimane chiusa in casa: mobilitazione di soccorsi a Barge

Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti, ieri sera, a Barge, in viale Stazione 15, nel condominio che si affaccia sulla piazzetta poco distante dalla rotonda per Bagnolo Piemonte.

L’allarme è scattato per una donna, 85enne, caduta in casa. La porta di accesso all’abitazione era chiusa a chiave e la signora, dopo la caduta a terra, non riusciva più a rialzarsi.

Necessario, dunque, l’intervento – oltre che delle ambulanze – anche dei pompieri, con la squadra del distaccamento bargese.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’abitazione della donna, aprendo la porta anche al medico dell’emergenza sanitaria (sul posto l’automedica di Paesana e un’ambulanza della Croce rossa di Barge).

Le condizioni della donna non desterebbero alcuna preoccupazione.