Reazioni di sdegno per la scritta antisemita a Mondovi, il presidente Borgna: "Una vera porcata"

Tanti interventi e tante condanne per la scritta antisemita comparsa a Mondovì sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia.

E' stata disegnata la stella di David accompagnata dalla scritta "Juden Hier".

Il sindaco Paolo Adriano è stato il primo a intervenire, facendo cenno anche alle indagini, immediatamente scattate. "Un atto gravissimo che, da sindaco e da uomo, condanno fermamente. Un fatto vergognoso che offende ed indigna Mondovì, Città Medaglia di Bronzo al Valor Militare nella Guerra di Liberazione, e tutti i monregalesi. Ci stiamo organizzando per rispondere con un'apertura straordinaria della sinagoga di Mondovì: invito, quindi, tutti a partecipare per esprimere non solo vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica, ma per affermare con forza la nostra appartenenza ad una società civile e democratica e condannare pericolosi rigurgiti di antisemitismo".

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “A nome della terra che rappresento e che ha pagato con tante vite il rispetto e la difesa della libertà, mi indigno per un gesto ignobile che il Piemonte condanna con la sua storia e con i suoi sacrifici. Spero che i responsabili vengano individuati al più presto e puniti con il massimo rigore”.

Dure parole di condanna da parte di Federico Borgna, presidente della Provincia di Cuneo e del Comitato a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza: “Un atto ignobile e vergognoso. Un gesto figlio di toni e comportamenti che purtroppo la politica sta assumendo in questo periodo e che fa sentire qualcuno legittimato a commettere queste vigliaccate. Permettetemi il termine poco istituzionale, una vera porcata”.

E aggiunge: “Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, la nostra vicinanza e solidarietà ad Aldo Rolfi, alla sua famiglia e alla comunità ebraica. Atti spregevoli come questo non fanno parte di una società civile e democratica, sono rigurgiti pericolosi verso i quali non dobbiamo rimanere indifferenti. A pochi giorni dalle celebrazioni per la Giornata della Memoria, faccio mio un appello della Senatrice Liliana Segre: ‘Indifferenza è quando nessuno ti parla, nessuno ti vede, nessuno ti pensa, nessuno ti aiuta, tutti voltano la testa dall’altra parte. E invece appunto bisogna conoscere, denunciare, reagire’”.

Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico: "La scritta comparsa a Mondovì sulla porta di casa di Aldo Rolfi, impegnato da sempre per trasmettere la testimonianza della madre staffetta partigiana Lidia Rolfi, è un atto senza precedenti in questa terra in cui tanto sangue è stato versato dai partigiani e dove in tanti hanno combattuto e rischiato la propria vita per proteggere gli ebrei dalla deportazione. Il clima d'odio in cui viviamo sta distruggendo la memoria e vuole riportare l'Italia alle leggi razziali del '38. Solidarietà alla famiglia Rolfi, la Granda è antifascista e non li lascerà soli. Serve una grande risposta democratica e civica a questa infamia."

La Lega Salvini Premier di Mondovì, tramite il segretario Diego Boetti, ha dichiarato: "In merito alle scritte antisemite sulla casa di Aldo Rolfi, a nome della sezione della Lega di Mondovi, esprimo la massima solidarietá alla famiglia Rolfi e condanno duramente questo atto becero segno di incivitá ed ignoranza, che rappresenta una squallida e vigliacca provocazione".

“La scritta antisemita apparsa sulla porta della casa di Mondovì della famiglia della staffetta partigiana e deportata in Germania Lidia Beccaria Rolfi, scomparsa nel 1996, è di una gravità assoluta e deve essere fatto il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto.

Lidia Rolfi Beccaria è stata autrice di libri fondamentali per comprendere le drammatiche vicende della deportazione messa in atto dai nazifascisti, in particolare delle storie delle donne nell’universo concentrazionario nazista.

Una memoria e una testimonianza che nessuna scritta potrà mai cancellare, ma proprio per questo deve ricordarci che l’antisemitismo e

l’intolleranza razzista si annidano ancora nelle viscere della società contemporanea e vanno combattuti ogni giorno”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Stefano Allasia: "Come presidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione esprimo profondo sdegno per la scritta ingiuriosa comparsa a Mondovì sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944. Mi auguro che siano al più presto individuati i responsabili di questo ignobile gesto che condanno con forza, quelle scritte antisemite sono una vergogna e un'offesa a tutti piemontesi; esprimo a tal proposito vicinanza e solidarietà verso la comunità ebraica. È inaccettabile che gesti del genere, tra l’altro a pochi giorni dal 75° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, rievochino il razzismo antisemita per il quale si può solo provare vergogna".