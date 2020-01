Simona Ventura a Cuneo per presentare il suo libro "Codice Ventura"

Simona Ventura sarà a Cuneo il prossimo 14 febbraio alle 18.

Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Conduttrice e showgirl, dalla metà degli anni '80 è un'assoluta protagonista della televisione italiana, capace di lanciare stili originali di conduzione come poche altre donne.

A Cuneo sarà ospite dell'Associazione culturale Ego Bianchi, in collaborazione con la Libreria l'Ippogrifo.

La Ventura presenterà il suo libro "Codice Ventura". A moderare l'incontro ci sarà il suo compagno Giovanni Terzi.

Per partecipare all'evento, gratuito ma riservato ai soci dell'associazione, è necessario prenotarsi. Appuntamento, quindi, presso la sede dell'associazione, in via Schiaparelli 20 a Cuneo, il prossimo 14 febbraio alle 18.

Per chi volesse informazioni, prenotarsi o associarsi (costo annuale 25 euro), è possibile telefonare al numero 0171/1876774, scrivere a egobianchiassculturale@gmail.com o consultare il sito www.egobianchi.it

Per la pagina facebook dell'associazione https://www.facebook.com/EgoBianchi/