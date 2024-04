A Racconigi il Primo Maggio è in Musica e si apre ai più giovani

Un Primo Maggio (anche) per i giovani quello che avrà luogo nel comune di Racconigi il prossimo mercoledì. Una festa dei Lavoratori, sotto l’ala mercatale, per un pomeriggio di musica, ma anche di riflessione.

“Abbiamo pensato a un momento per tutti - spiega il direttore artistico dell’iniziativa Andrea Denaro - per sensibilizzare i più giovani su temi come la precarizzazione o la sicurezza. Il tutto con una formula più ‘fresca’ e un po’ più svecchiata rispetto ai soliti comizi. Vogliamo fornire messaggi su tematiche di cui non si parla nel quotidiano rendendole fruibili a tutti, ma senza tralasciare il divertimento”.