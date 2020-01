A Fossano si distribuiscono i sacchetti della raccolta differenziata

Per facilitare i cittadini che necessitano di rifornirsi di materiale per la raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale ha disposto l'apertura di ulteriori sportelli sul territorio.

La distribuzione sarà attivata il secondo martedì del mese presso Cascina Sacerdote (via dello Stagno 2) e il quarto martedì del mese presso "Localmente" con accesso fronte Sala Contrattazioni in Piazza Dompè, dalle ore 9 alle ore 12,30. La consegna sarà per ora curata direttamente dalla ditta "San Germano" che attualmente ha l'incarico della nettezza urbana e raccolta rifiuti sul territorio. Tale servizio inizierà nel mese di febbraio e proseguirà sperimentalmente per quattro mesi, al termine dei quali si valuterà la sua prosecuzione sulla base dell'affluenza e della possibilità eventuale di individuare altri e diversi punti di distribuzione.

Resta sempre possibile reperire i materiali presso l'area ecologica in orario di apertura.

Fin da subito anziani e persone con problemi di mobilità possono far richiesta dei materiali anche presso lo Sportello del Cittadino in via Cavour.

Calendario





11 febbraio Cascina Sacerdote 9.00 - 12.30 25 febbraio Localmente con accesso fronte Sala Contrattazioni Piazza Dompè 9.00 - 12.30 10 marzo Cascina Sacerdote 9.00 - 12.30 24 marzo Localmente con accesso fronte Sala Contrattazioni Piazza Dompè 9.00 - 12.30 7 aprile Cascina Sacerdote 9.00 - 12.30 21 aprile Localmente con accesso fronte Sala Contrattazioni Piazza Dompè 9.00 - 12.30 12 maggio Cascina Sacerdote 9.00 - 12.30 26 maggio Localmente con accesso fronte Sala Contrattazioni Piazza Dompè 9.00 - 12.30





L'assessore al’Ambiente, il Vicesindaco, Giacomo Pellegrino precisa che "Questo è il primo passo per andare sempre più incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini; un'Amministrazione deve infatti andare cercare di facilitare al massimo i servizi offrendo il miglior risultato possibile. La nostra intenzione è quella di continuare a mantenere alta la percentuale di raccolta differenziata che continua ad essere costantemente superiore al 70%".